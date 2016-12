Ny rättsprocess kan bli avgörande för hur Storbritannien lämnar EU

Det är fyra privatpersoner som tillsammans har vänt sig till domstolen för att få prövat, om Storbritannien kan lämna det Europeiska Samarbetsområdet EES utan att parlamentet har beslutat om det via en särskild lagstiftning.

Det är i praktiken en process om hur en Brexit ska gå till.



EES är en organisation som ger tillträde till den europeiska inre marknaden. Norge är till exempel med där och har tillgång till den inre marknaden, fast landet inte är med i EU.



På vilket sätt Storbritannien ska lämna EU, är i den politiska skärningspunkten just nu. Det finns en majoritet i parlamentet för det som kallas en mjuk Brexit, det vill säga att Storbritannien på något sätt ska fortsätta att ha tillgång till den inre marknaden, även om landet lämnar EU.



Premiärminister Theresa May har dock sagt, att hon vill se en så kallad hård Brexit. Det vill säga att Storbritannien om det behövs ska lämna allt EU-anknutet, inklusive den inre marknaden.



Det finns redan ett rättsfall som handlar om just huruvida Theresa May själv kan lämna in utträdesansökan ur EU, eller om det är parlamentet som måste göra det. Processen i Högsta Domstolen är avslutad och en dom beräknas komma inom ett par veckor.