Efter terrordåden – hög säkerhet inför nyår i New York

Allra störst säkerhetsåtgärder blir det på Times Square i New York, dit en miljon väntas.

– Här på Times Square mitt på Manhattan i New Yorks teaterdistrikt har man under natten placerat ut ett sextiotal stora, tunga sopbilar från New Yorks samtliga fem stadsdelar, och i dessa sopbilar ligger det många ton med sand för att göra dem ännu tyngre, ännu mer orubbliga, och få dem att fungera som barriärer mot eventuella hot eller attentatsförsök, berättar USA-korrespondent Agneta Furvik.

Utöver de sopbilar som ska blockera gatorna runt Times Square, och skydda den dryga miljon människor som väntas hit under kvällen och natten, kommer det att finnas tusentals patrullerande poliser, liksom antiterroriststyrkor, prickskyttar, bombhundar och allt annat som hör till.

Minst 7 000 poliser ska enligt myndigheterna spridas ut över detta New Yorks största nöjeskvarter, men ett par poliser som Sveriges Radio pratar med säger att det nog handlar om betydligt fler än så, att de kommer att vara precis överallt ända tills nyårsdagens morgon, när den berömda kristallbollen på tolvslaget sänkts ner för att markera starten av 2017.



Kristallbollen och 11 septemberattentaten gör New York till ett slags världshuvudstad för både nyårsfirande och för terrordåd, och det är hit majoritetens ögon kommer att riktas vid midnatt lokal tid, alltså klockan sex på nyårsdagens morgon svensk tid.

En miljard människor jorden runt brukar följa New Yorks och Times Squares tolvslag via teven, och en hel miljon kommer alltså att fysiskt vara på plats, och trängas i timmar för att se kristallkulans fall – "The Ball Drop" – med egna ögon. Så även New Yorkstudenten Alexander Dimcevski, som kommer att vara här för första gången:

– Jag var inte här förra året men i år kommer jag att vara det för att se "The Ball Drop".

Kommer du att känna dig säker?

– Jag kommer att ha det i bakhuvudet, jag kommer inte att stå i mitten för jag kommer att ha det i baktanken. Men inte för mycket, utan jag kommer att försöka ha kul, och njuta av att se en boll, skrattar Alexander.

Gott nytt år då!

– Detsamma, och gott nytt år Sverige!, säger Alexander Dimcevski.