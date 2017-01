Nya året i Kina började med svår smog

Efter en sedvanlig julsmog och en ordentlig nyårssmog har en ny varning för långvarig och svår smog utfärdats i stora delar av norra Kina.

Industrier som stålverk ligger bakom en stor del av de luftföroreningar som ofta plågar landet, men vintertid gör både koleldning för uppvärmning och vindstilla väder att smogen så här års har blivit något hundra miljontals invånare numera räknar med.

Under nyårshelgen uppmättes i fler städer nivåer av farliga mikropartiklar över de övre gränserna för den nationella skalan för hälsorisker.



Myndigheternas lokala mätningar i provinserna Shanxi och Hebei redovisade resultat över 500 – som är den övre gränsen av skalan, där föroreningarna bedöms som omedelbart hälsovådliga för alla åldersgrupper i befolkningen.



Men privata mätningar såväl som den amerikanska ambassadens egen luftmätare visade att mätvärdena under nyårshelgen drog iväg uppåt de övre hundratalen också i Peking, innan en tillfällig uppklarning under några timmar i morse.

Varningen som utfärdades och som nu utfärdats även för den innevarande veckan var orange.

Men samtidigt som luftföroreningarna den senaste tiden nämns ofta även av partitrogna medier, har myndigheterna nyligen höjt tröskeln för att utfärda så kallade de röda varningar. Röda varningar leder till att bland annat skolor och fabriker tvingas stänga.

Det här är ett sätt som tycks användas av de styrande för att minska paniken som allt fler familjer känner i takt med att kunskapen om hälsoeffekterna av luftföroreningarna sprids.



Ett annat är att placera offentliga luftmätningsstationer i parker,vilket möjligtvis kan minska antalet extremhöga mätvärden som blir offentliga.

Själv anade jag ett – kanske – positivt tecken genom diset jag cyklade igenom i går eftermiddag: till och med inrikesdepartementets vaktstyrka bar matchande munskydd till sina vinteruniformer.