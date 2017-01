Nytt system för deklarationer ska bekämpa korruption i Ukraina

– Här har vi en slags nationell överenskommelse: alla luras. Regeringen lurar folket och folket lurar regeringen genom att inte deklarera hela sin inkomst utan ta en del i ett kuvert vid sidan om och många företag luras också, säger Oleksij Blinov, chefsekonom på Alfa Bank i Kiev.



Lösningen enligt Blinov är att alla ukrainare tar ansvar för att inte luras längre. Det nya elektroniska deklarationssystemet är ett steg på vägen.

– Om landet inte fungerar kan du inte bara skylla på politikerna, du måste själv ta ansvar även om det är svårt att skylla på dig själv, säger Oleksij Blinov.



– Vi är en ung nation och det är ett av problemen här att människor inte ännu lärt sig ta personligt ansvar, utan de skyller på politiker. Men vi är på väg, vi går mot mer öppenhet.

Det var i november som ukrainare fick en första inblick i sina politikers rikedomar via den nya offentliga deklarationsdatabasen. Avslöjanden om dyrbar konst och ikonsamlingar, lyxbilar, lägenheter, dyrbara klockor och sällsynta medaljer väckte stor indignation bland den stora majoriteten allt fattigare ukrainare.



Bara räknat i reda pengar på bankkonton eller kontant hade 413 riksdagsmän tillsammans deklarerat 480 miljoner dollar. Det i ett land där medellönen ligger på 170 dollar i månaden.



Databasen är ett verktyg mot korruptionen, en del av de reformer, som krävs av Ukraina från internationella långivare och från EU för att ge visumfrihet.



För deklarationerna är inte bara öppna på nätet utan kan också kollas, om någon försöker fuska. Den som lämnar felaktiga uppgifter riskerar åtal och böter.



Men nu har myndigheten som sköter databasen upptäckt att den är underdimensionerad.



En ny omgång deklarationer ska lämnas in och samtidigt ska vem som helst kunna logga in och kolla deklarationerna nu i januari. Senast i april ska alla statstjänstemän och beslutsfattare både på riksnivå och lokalt ha lämnat in sina deklarationer.



Det handlar om domare, åklagare och officerare i armén, områden där korruptionen varit utbredd.



Systemet kan lagra över två miljoner deklarationer, men klarar inte att fler än 5 000 samtidigt är inne för att kolla i databasen.



På sikt är tanken att även vanliga löntagare ska deklarera elektroniskt i Ukraina.