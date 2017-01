SMHI: Blixthalkan tillbaka

Temperaturen på vägarna väntas gå ner på minusgrader och då kommer det att frysa till på de blöta vägarna.

Halkan drar sig därefter ut mot kusten, enligt SMHI. Det här gäller hela Halland där vägarna är blöta.

Mildare luft är på väg västerifrån och därför kan halkproblemen ha börjat avta under tisdagseftermiddagen i Bohuslän, Halland och området söder om Vänern, skriver TT. Men när nederbörden rör sig in över Småland finns risk för ishalka där senare under sena eftermiddagen och kvällen.

– När man ger sig ut i de områdena gäller det att ta det försiktigt för det kan väldigt snabbt frysa till, säger meteorolog Alexandra Ohlsson på SMHI till TT.

Under onsdagen faller temperaturerna och det väntas bli minusgrader i så gott som hela landet, med mycket kallt allra längst norrut i Sverige.

Längre söderut väntas mer beskedliga temperaturer och längst i söder kan det pendla runt nollan.

På torsdag har kölden troligen tagit ett ordentligt grepp över hela landet, men redan på fredag kan det börja bli mildare igen och ett nytt nederbördsområde kommer in västerifrån.