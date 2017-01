– Vi har mellan 17 och 32 minusgrader i Särna, så det är riktigt kallt. Så kallt och soligt väder kommer det vara, säger Marie Stark.

Men temperaturerna väntas stiga under helgen.

– Mildare luft förs in så under fredagen väntas mellan 10 och 15 minusgrader, och mer moln. Och på lördagen har vi snöfall som passerar och mildare luft som förs in, upp emot noll grader.