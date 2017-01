Det här var mest populärt på Sveriges Radio 2016

1. Försök till militärkupp i Turkiet

Direktrapportering från 15 juli 2016 efter att turkisk militär i ett uttalande uppgav en tagit makten i landet.

2. Attentaten i Bryssel

Rapporteringen under sprängattentaten i Bryssel i mars

3. Flera stora sajter kraschade efter it-attacker

Flera av de stora riksmediernas webbplatser har drabbades av en it-attack. Bland annat Aftonbladet, Expressen, DN och SvD märkte av stora störningar under kvällen.

4. Polisen backar efter att ha pekat ut ensamkommande pojkar

Polisen i Värmland pekade ut ensamkommande flyktingpojkar som de som låg bakom de sexuella ofredandena under en festival i Karlstad. Här backar polisen från uttalandena.

5. Polisförbundet till attack mot rikspolischefen

Polisförbundet riktar hård kritik mot rikspolischef Dan Eliassons uttalande i tidningen Svensk polis. Där skriver rikspolischefen bland annat att de allra flesta poliser han mött vittnat om att polisens omdiskuterade ombildning sakta börjar kännas bättre.

6. Ny digital kanal – P4 Plus för alla över 60

Det blir mycket musik när alla över 60 får en egen kanal i Sveriges Radios utbud. Den nya kanalen heter P4 Plus och förväntas nå en miljonpublik.

7. Här är livsmedlen med många bekämpningsmedel

I många av Livsmedelsverkets stickprover finns spår av en lång rad kemikalier. Ekots genomgång visar att så många som 22 olika ämnen kan finnas i ett och samma prov.

8. Följ Storbritanniens omröstning om Brexit

Direktrapporteringen från den så kallade Brexit-omröstningen. Vid 23-tiden stängde vallokalerna och lämnasidan vann.

9. Lastbil körde in i folkmassa i Nice

En lastbil körde i hög fart in i en folkmassa i Nice i södra Frankrike under nationaldagsfirandet.

10. Barnäktenskap med 14-åring erkändes av Skatteverket

Ett äktenskap mellan en 14-årig flicka och en 21-årig man godkändes av svenska myndigheter, kunde Ekot avslöja. Fallet har väckt starka känslor, men är bara ett av flera exempel de senaste åren på barnäktenskap som erkänts i Sverige.