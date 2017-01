Kyla och halka orsakade trafikkaos

Många gav sig i dag ut i trafiken för att fira Trettonhelgen med nära och kära. Men polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal har haft fullt upp. Kylan, halkan och på sina håll ett ymnigt snöfall har ställt till det i trafiken.

Det mest dramatiska inträffade redan i förmiddags, när ett trettiotal bilar var inblandade i en seriekrock på E4:an i höjd med avfarten till Vattholma. Fyra personer skadades lindrigt och fördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läget för de skadade är stabilt, meddelade Akademiska sjukhuset vid 20.30-tiden.

En dryg timme efter masskrocken var det dags igen i Uppland. En timmerbil och ett tiotal personbilar kolliderade i Månkarbo, men ingen människa skadades lyckligtvis.

Däremot ringlade köerna sig långa eftersom de båda olyckorna stängde E4:an i flera timmar.

Det var mycket halt vid olyckorna. Enligt Trafikverket hade vägarna plogats, men inte saltats. Vägsalt hade antagligen ändå inte haft någon effekt på grund av kylan.

– Jag vet att vid tiotiden var det ungefär tolv minusgrader och det anses för kallt för att saltet ska ha effekt, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör vid Trafikverket.

Vid lunchtid inträffade ännu en dramatisk händelse. En lastbil med gasflaskor började plötsligt brinna på riksväg 70, mellan Mora och Älvdalen. Föraren fick föras till sjukhus.

Carl-Fredrik Bothén mötte lastbilen på riksväg 70. Han såg att den rykte och slog larm.

– Jag skrek åt honom att komma ut, men det tog en väldans tid. Det kändes som att han var i chock, säger han till P4 Dalarna.

Föraren kunde senare lämna sjukhuset. Räddningstjänsten fick till slut branden under kontroll efter att ha använt vattenkanoner. Det är oklart vad som orsakade branden, men vägsträckan kommer att vara avspärrad fram till fredag eftermiddag på grund av explosionsrisken.

Även i Skåne har det varit besvärligt på vägarna. Norr om Landskrona blev det totalstopp i trafiken på E6:an i drygt en timme vid 17-tiden efter att tre bilar kolliderat. Inte heller där skadades någon allvarligt.

I Dalarna var det mer än 30 minusgrader på sina håll. Men ännu kallare var det i Norrbotten. Nikkaluokta slog säsongsrekord i landet med 41,3 minusgrader.

Kylan gjorde att Malmbanan – som trafikerar malmtåg mellan Malmberget och Luleå – fick stängas av under hela dagen.

– Det är inte vanligt men det brukar hända ett par gånger per år, säger Anders Björnström, vd på LKAB Malmtrafik, till P4 Norrbotten.

Det kommer att vara fortsatt mycket kallt under natten, men redan under Trettondagen blir det mildare. Och även det kraftiga snöandet i Uppland och på Öland kommer att avta under kvällen och morgonen, enligt SMHI.