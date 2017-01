Donald Trump får information om ryska dataintrång

Under fredagsmorgonen sa Donald Trump till New York Times att stormen kring det som beskrivs som rysk hackning under USA:s presidentvalsrörelse är "en politisk häxjakt".

– Han har ärligt talat inte fått så mycket insyn i den rapport där USA:s underrättelsetjänster kartlagt vad man betecknar en aldrig tidigare skådad rysk inblandning i den amerikanska valrörelsen och presidentvalet, säger Sveriges Radios New York-korrespondent Agneta Furvik.

– Dessutom vet vi att han kommer få mer insyn i detalj i motiven. Enligt James Clapper (USA:s högste underrättelsechef, reds. anm.) har man sett en sammansatt motivbild, där ryssarna gjort det här på direkt order från Kreml.

Samtidigt har det läckt fler uppgifter ur rapporten som slår fast den ryska inblandningen.

Läckor som man bör ta med en nya salt, enligt Agneta Furvik.

– Det handlar om anonyma källor som citeras av medierna. Enligt de så både identifierar och namnger man ryska agenter, hackare och kurirer och andra aktörer. Det ska delges Donald Trump, liksom de hemligstämplade bevis som CIA med flera säger sig ha kring de här intrången.

Det hörs också kritik mot underrättelsetjänsterna om att läckorna syftar till att försvaga Donald Trumps position. stärka sig själva

Han har å andra sidan avfärdat alla dessa uppgifter. Han tycks inte lita på underrättelsetjänsterna?

– Det är ju den slutsatsen många drar, med stor oro också. Alla väntar ju på hur Trump kommer reagera, vad kommer han att skicka ut för signaler, vad kommer han twittra, efter att han har fått den här briefingen i dag.