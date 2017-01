Många döda i nytt attentat i Syrien

Det är scener som hämtade ur en mardröm. Två män springer från eldhavet, det ryker från deras kroppar. Mot en vägg sitter en gestalt lutad- hans hår brinner. En blodig kvinna letar efter sina anhöriga, hon skriker i förtvivlan.

Räddningstjänst sprutar tröstlöst vatten på de många eldhärdarna.

Röken ligger tjock, biltankar exploderar, bråte flyger som projektiler efter explosioner. Orörliga kroppar på marken, en far bär på sitt blodiga barn.

En tankbil exploderade mitt i de centrala delarna av Azaz. Många människor var på marknaden där attentatet ägde rum. Flera myndighetsbyggnader skadades också i attacken, bland annat en domstolsbyggnad som fungerar som högkvarter för de väpnade oppositionella som kontrollerar området.



Sökandet efter överlevande i bråtet pågick timmar efter attentatet. Flera tiotal skadade togs över gränsen till sjukhuset i den turkiska grannstaden Kilis.



Azaz är en stad som kontrolleras av oppositionella men som varit omtvistad. Precis på gränsen mot Turkiet och som första samhälle från Turkiet till Aleppo och dess landsbygd har gjort dess strategiska läge åtråvärt. Det ligger också granne med kurdkontrollerade områden.



Azaz var en av de första städerna som kontrollerades av motståndare till president Assad, men under en period hade IS kontroll och dödade då både rebelledare och aktivister. Azaz har också fått utstå många flygattacker.



Staden har under det senaste året växt, främst eftersom människor som flytt från Aleppo valt att bosätta sig där. För att vara nära sin hemstad och samtidigt kvar i sitt land men nära till gränsen.



Det är ännu oklart vilka som ligger bakom dagens sprängladdning men flera anklagar genast de som kallar sig Islamiska staten. De har tidigare utfört självmordsdåd i området bland annat någon kilometer från dagens attentatsområde, precis vid gränsövergången mot Turkiet.



Räddningsarbetet i dag försvåras av kraften i explosionen, många kroppar är så svårt sargade att de inte går att identifiera, och röken ligger så tjock att sikten på sina håll är helt obefintlig.