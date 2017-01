Ulf Karlsson fälls för att grovt ha förtalat Zlatan

Ulf Karlsson, som är tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget, antydde under en paneldebatt om doping inom lagidrott att Zlatan Ibrahimovic skulle ha dopat sig under sin tid i Juventus. Han grundade det på att Zlatan Ibrahimovic gick upp tio kilo i vikt under ett år.

Ulf Karlsson döms att betala 60 dagsböter på 400 kronor, totalt 24 000 kronor. Han slipper dock betala Zlatan Ibrahimovics rättegångskostnader, enligt domen från Värmlands tingsrätt.

Tingsrätten skriver att man gjort bedömningen att uttalandet har varit ägnade att medföra allvarlig skada för Zlatan Ibrahimovic.

Däremot frias Ulf Karlsson från sitt uttalande till en journalist. Tingsrätten menar att det faller under tryckfrihetsförordningen och att alla har rätt att lämna uppgifter till media.

Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, är inte förvånad över domen.

– En alldeles utmärkt dom och en självklarhet. Inget annat vore att vänta, säger han.

Anledningen är att skadan för Zlatan Ibrahimovic skulle kunna bli mycket stor, enligt Sven-Erik Alhem.

– Han har andra klubbar som kan vara intresserade av honom, sponsoravtal och allt detta skulle raseras om det blev en spridning på en uppgift som man inte tog tag i, säger han.

Ulf Karlssons advokat Johan Eriksson kommentarer domen:

– Ömsom vin, ömsom vatten. Vinet är att han frikänns för det han sagt till journalisten. Att han fälls för grovt förtal är inte vad vi hade tänk oss. Jag har ännu inte talat med min klient ännu, han är utomland. Vi ska prata om detta i lugn och ro och se hur vi går vidare.