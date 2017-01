Theresa May siktar på "hård" Brexit

Kursen på det brittiska pundet rasade under förmiddagen som en reaktion på Theresa Mays uttalande.

– De begår ett mycket stort misstag om de tror att jag på något sätt bluffar, sa ledaren för den skotska regionala regeringen, försteminister Nicola Sturgeon i en BBC-intervju i går.



Hon har lagt fram ett lagförslag som innebär, att Skottland ska kräva en ny folkomröstning om självständighet, om det blir en så kallad hård Brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och tullunionen. En konservativ regering i London får inte lyfta Skottland ur världens största frihandelsområde, sa Sturgeon.



Men premiärminister Theresa May svarade i en annan intervju med det som kan tolkas som det hittills klaraste beskedet om att det är just en hård Brexit som hon siktar in sig på.



– Vi får inte tänka på förhandlingarna som att vi vill lämna medlemskapet i EU, men på något sätt ska vi samtidigt behålla delar av medlemskapet, säger Theresa May.



May anser att det främsta målet med en Brexit är att ta tillbaka kontrollen över landets gränser, som hon uttrycker det, det vill säga lämna EU:s grundregel om fri rörlighet inom unionen. Och det går med all sannolikhet inte att förena med fortsatt tillgång till den inre marknaden.