Rökningen kostar tusentals miljarder

Kostnaderna för hälsovård och produktionsbortfall är mycket högre än intäkterna från tobaksskatter, som uppskattas till cirka 269 miljarder dollar under 2013-2014, enligt studien från WHO och USA:s nationella cancerinstitut.



"Antalet tobaksrelaterade dödsfall beräknas öka från ungefär 6 miljoner årligen till ungefär 8 miljoner årligen 2030, med mer än 80 procent av dem i låg- och medelinkomstländer", står det i studien.



Trots att rökning minskar i världen stiger det totala antalet rökare. Kostnaderna väntas fortsätta öka, men regeringar har inte gjort mycket för att minska rökningen.



"Regeringars rädsla för att tobakskontroll kan få en negativ ekonomisk effekt rättfärdigas inte av bevisen. Vetenskapen är tydlig; tiden för handling är nu", står det i rapporten.



Världens regeringar har lagt mindre än en miljard dollar på tobakskontroll under 2013 och 2014, enligt en uppskattning från WHO.