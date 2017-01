Färre dödsolyckor i trafiken kräver fler åtgärder

Just inom fordonstrafiken ökade antalet döda från 259 år 2015 till 263 under 2016. Maria Ågren är generaldirektör på Transportstyrelsen och hon tror att farten på svenska vägar är en del av problemet i att trenden med att färre trafikdöda inte sjunkit mer senare år.



– Jag tror att det handlar om att vi måste identifiera specifika åtgärder. Och vi har konstaterat att just hastighetsöverträdelser är en viktig parameter som vi behöver jobba vidare med för att där finns en del av förklaringarna.



Fler trafikkontroller av polisen och en ökad trafikbevakning genom exempelvis fler trafikkameror utmed de svenska vägarna kan vara instrument för att få ned dödstalen i fordonstrafiken ytterligare. Det anser Maria Ågren



– Framförallt så handlar det om att följa regelefterlevnaden, det vill säga att man håller de hastighetsgränser som är. Och det handlar naturligtvis dels om polisens arbete på väg men också att vi följer yrkestrafiken i deras utövande.



År 2009 satte Riksdagen som mål att antalet döda i trafiken inte ska vara fler än 220 personer år 2020. Det innebär att dödstalen måste ned med 43 personer de kommande tre åren. För att nå dit behöver man se över om trafikmiljön för fordon och gångare idag är rätt anpassad



– Vi behöver titta på de regler vi har är de relevanta och är de rätt anpassade?



– Och Trafikverket tittar säkert över sina delar, hur har man det med vägkonstruktioner och vilka lösningar väljer man i den operativa miljön.



Antalet trafikdöda vid spårburen trafik minskade under fjolåret vilket påverkar den totala statistiken vad gäller samtliga trafikdöda. Döda vid Järnväg och tunnelbana minskade från 118 personer 2015 till 89 under 2016. Men trots det behövs ökade insatser



– Det som är den stora problematiken när det gäller spårbundna olyckor det handlar om obehörigt spårspring, det vill säga människor som befinner sig på järnvägsområdet obehörigt.



– Det inträffade sjuttioåtta sådana fall under fjolåret.



– Ja, och det är en stor siffra och här funderar man mycket på hur kan man minska spårspringet på olika sätt. Det kan vara med stängsel på områden där man vet om att det är lättillgängligt att komma ut på spåret.