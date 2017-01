Island har fått en regering till sist

– Vi har kommit hit för att lägga fram och presentera en regeringsförklaring, sa Islands nye statsminister Bjarni Benediktsson på en presskonferens nu på eftermiddagen - två och en halv månad efter valet i slutet av oktober.

Då röstade islänningarna in rekordmånga sju partier i parlamentet, Alltinget. Det har kommit in både utbrytarpartier från etablerade partier och helt nya partier. Och sen valet har det gjorts flera försök att bilda regering men ledare både till höger och vänster misslyckats med formella förhandlingar. Och just att det kommit in så många nya partier har gjort det svårt tror Islands amassadör i Sverige Estrid Brekkan.

– Anledningen till att det tagit så lång tid är att partierna har varit tvungna att kompromissa så mycket. Det har varit väldigt svårt, säger hon.

Även Piratpartiet, som blivit tredje största parti, har gjort ett försök att bilda regering men hamnar nu i opposition tillsammans med det gröna vänsterpartiet, socialdemskraterna och Framstegspartiet som förlorade stort i valet efter att partiledaren och statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson avgått, efter avslöjandet att hans familj har gömt undan pengar i ett skatteparadis.

Ny statsminister blir nu alltså Bjardni Benediktsson som är ledare för Självständighetspartiet - ett liberalkonservativt parti som länge varit störst på Island. Dom kommer att regera tillsammans med de mer Eu-vänliga liberala partierna Renässanspartiet och Ljus Framtid.

– Den här regeringen har faktiskt en väldigt svag majoritet. De har sammanlagt 32 av 63 platser, så det kunde ju inte vara knappare, säger Estrid Brekkan.