Obama i tårfyllt avskedstal

– Yes we can, yes we did, avslutade Barack Obama sitt stora avskedstal med credot från valrörelsen som ledde till seger i presidentvalet för åtta år sedan.



En allvarlig och rörd Barack Obama möttes med jubel av tusentals sympatisörer.



– Hej Chicago, det känns bra att vara hemma, sa han.



Presidenten talade om vikten av att värna demokrati och människors lika värde och fick en av de längsta applåderna när han talade mot diskriminering av muslimer.



Demokratin kan falla samman om man ger efter för fruktan, varnade Obama, som uppmanade alla att göra sitt som medborgare för att värna grundläggande värderingar. Många i publken uppfattade det som kritik mot efterträdaren Donald Trump, som aldrig nämndes vid namn.



Obama tystade publiken när den försökte bua åt Trump och påminde om det han kämpat för och är stolt över:



– Bättre förbindelser med Kuba, Iranavtalet, sjukförsäkring och samma rättigheter för alla till äktenskap var några framgångar han nämnde.

Publiken ställde sig upp och skrek när Barack Obama kärleksfullt tackade sin hustru Michelle. Presidenten torkade en tår och Michelle viskade "I love you baby" i hans öra och gjorde ett litet glatt skutt när de hand i hand gick av scenen tillsammans.