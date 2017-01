Med amerikanska flaggan i bakgrunden och i en lokal fullknökad av journalister höll Donald Trump idag sin första presskonferens sedan han blev vald till president.

Presskonferensen inleddes med en attack mot sajten Buzzfeed och tv-bolaget CNN för den senaste rapporteringen om Trumps kontakter med Ryssland och en av Trumps medarbetare kallade den för "ledsam och patetisk".

– Ni är fake news, sa en märkbart irriterad Trump, som vägrade svara på CNN:s frågor under presskonferensen.



Mycket är oklart i fallet, men Trump och hans företrädare Barack Obama försågs i förra veckan med ett tillägg till en rapport om den ryska inblandningen, rapporterar CNN. I tillägget fanns uppgifter om att ryska säkerhetskällor säger sig ha information om såväl Trumps finanser som personliga liv som kan vara skadlig för honom. Buzzfeed har publicerat en mängd dokument som uppges utgöra grunden till den sammanfattning som Trump och Obama fick.



Uppgifterna förnekas från Kreml. Talespersonen Dmitrij Peskov beskriver dem som fullständigt nonsens vars syfte är att skada relationerna mellan Ryssland och USA.



På presskonferensen - som hölls i Trump Tower i New York - fick Trump frågan om han tror att Moskva låg bakom intrång under valkampanjen.



– Jag tror att det var Ryssland, men jag tror att vi också blev hackade av andra länder, svarade Trump.



Trump sa att Demokraterna var vidöppna för hackning och intrång i partiets datasystem. Hans egen organisation hade mycket bättre säkerhet, sa han.



Trump sa på presskonferensen att han inte har några kontakter med Ryssland över huvudtaget, och att han därför inte är i en känslig position.



– Jag har inga intressekonflikter som president, fortsatte Trump.

– Men Ryssland kommer att ha mycket större respekt för vårt land när jag leder det, svarade han på frågan om vad han ska göra åt Rysslands hackning.

Däremot kommer han inte att släppa sina skatteredogörelser, för att visa att han inte har några affärsförbindelser med Ryssland.

– De är under granskning, sa han.



Trump tillade att hans söner kommer att ta över affärerna i hans företag. Lösningen kommer "totalt isolera" Donald Trump från affärsrörelserna, sa den blivande presidentens juridiska medarbetare Sheri Dillon.



Enligt Sheri Dillons redogörelse har en fond inrättats för att hantera affärerna, och inga nya utlandsuppgörelser ska göras för att undvika intressekonflikter.



Hon sa att dottern Ivanka inte kommer att ha något att göra med affärsimperiet. Ivanka är gift med Jared Kushner som Trump har utsett till senior rådgivare i Vita huset.



På presskonferens lovade också Trump fler arbeten till amerikanerna.



– Jag kommer att vara den största jobbproducent som Gud någonsin skapat, sa den blivande presidenten.



Enligt honom är det "stora nyheter" på gång.



– Stora nyheter kommer de närmaste veckorna om fabriker som ska byggas i landet, sa Donald Trump.



Han sa att många bilföretag vill satsa i USA, och han vill att samma sak ska ske med läkemedelsföretagen.



– Ni kommer att få betala en mycket hög gränsskatt, är Trumps budskap till de företag som vill flytta produktion till Mexiko.



Han sa också att gränsen kommer att vara mycket tätare än i dag.



– Vi ska bygga en mur, sa Trump om den mur han ska låta bygga längs gränsen mot Mexiko.



Han sa också att bygget ska sättas igång mycket snart, och att de amerikanska skattebetalarna får betala för att han inte vill vänta på ett och ett halvt år av förhandlingar med Mexiko.



Under valkampanjen lovade Trump att Mexiko ska få betala muren, men samtidigt säger han nu att Mexiko kommer att få betala för muren längre fram.



Trump berörde också sjukvården på presskonferensen.



– Ni kommer att vara mycket stolta över vad vi gör inom sjukvården, sa Trump.



Han fortsatte med att säga att sjukvårdsreformen Obamacare, som han ska skrota, är en total katastrof.



Enligt Trump ska även läget för landets krigsveteraner förbättras.



– Våra veteraner har behandlats fruktansvärt.



Han hyllade också den stab han har sammanställt att leda USA.



– Jag tycker att vi har en av de mest fantastiska regeringar som har satts samman. Vi behöver människor som är smarta, och som är framgångsrika, sa Trump.