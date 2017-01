Strömavbrott i ovädrets spår

– I Dalarna väntas mycket snöfall under natten. Det som ligger kvar även under dagen i morgon är klass 2-varning för kraftigt snöfall och drivbildning i Västerbottens kustland och i Västernorrland, säger Eva Strömberg på SMHI.

Snön och blåsten har gjort att tåg och flyg har ställts in och att flera bussar har åkt av vägen.

Tusentals hushåll är strömlösa i södra Sverige – och vid Norrlandskusten fortsätter ovädret.

Under kvällen och natten kommer nederbörden att förstärkas över Norrland.

Mest besvärligt med snö och blåst blir det i östra Ångermanland och södra Västerbottens kustland. Där kan det komma upp till 30 centimeter snö och en klass 2-varning är utfärdad av SMHI. I havet utanför dessa områden finns en klass 2-varning för mycket högt vattenstånd.

För alla farvatten utanför Sverige ligger kulingvarningen kvar.

På flera platser i Götaland och Svealand har människor blivit strömlösa. Vid 19.30-tiden var knappt 10 000 kunder hos Eon, Vattenfall och Ellevio utan ström.

Två dubbeldäckarbussar åkte av vägen på E22 utanför Hörby i Skåne. Inga personer skadades, men bussarna behövde bärgas. Flera andra trafikolyckor har inträffat i södra Sverige, men det har inte kommit några rapporter till polisen om allvarliga skador i samband med olyckorna.

I Flurkmark utanför Umeå körde en buss av vägen och välte mot en åker. Ingen kom till skada. Det var blåsigt, snöigt och moddigt på vägen, enligt polisen.

Ölandsbron stängdes av för vindkänsliga fordon under några timmar på eftermiddagen på grund av de hårda vindarna, upp till 28 meter per sekund, men klockan 18 öppnade bron för all trafik igen. På Öresundsbron rekommenderas vindkänsliga fordon att inte köra över bron och hastigheten är satt till 70 km/h. Så väntas det vara till klockan 23.50, enligt Öresundsbrons sajt.

Trafiken på flera tågsträckor i västra och södra Sverige ställdes in redan inför ovädret och för två av dem gäller avstängningar till lunchtid i morgon. Det handlar om sträckorna Jönköping—Halmstad och Nässjö—Vaggeryd. Det är oklart när sträckan Uddevalla—Strömstad kan öppna.

Under natten till onsdagen blåste det ned träd på Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund.

– Den var stängd på förmiddagen, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket, och berättar att det har fallit ned träd även på fler ställen.

Färjan mellan Gustavsberg och Tynningö utanför Stockholm står stilla på grund av kraftig vind.

De svåra väderförhållandena under eftermiddagen gjorde att ungefär tolv flygningar ställdes in till och från Sturups flygplats, Malmö Airport. Dessutom hade flygplatsen strömavbrott i närmare två timmar.

Flera flygplan som skulle ha landat på Skavsta flygplats fick dirigeras om till Arlanda på grund av de starka vindarna, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.