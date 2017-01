SMHI: Ovädret drar bort från Sverige

– Det värsta är nog över, säger meteorolog Charlotta Eriksson på SMHI.

SMHI har utfärdat en klass två-varning för Norrlandskusten, från Sundsvall och norrut upp till Piteå. Och dessutom för Norra Kvarken och Bottenviken. För övriga Östersjön gäller klass ett-varning.

Sakta kommer snöovädret att röra sig norrut, men en del snöbyar kan komma att ligga kvar under morgondagen. I Västerbotten har lokala medier rapporterat om busskaos när fler bussar kört fast i snön eller har haft svårt att ta sig upp för backar.

– Det har lugnat ner sig rejält. Snöfallet har börjat mattas av nu, även om det fortfarande snöar. Det värsta har nog varit, säger jourhavande meteorolog Charlotta Eriksson vid SMHI.

Klass två-varning ligger fortfarande ute för Västerbotten, men den kommer sannolikt att sänkas till en etta under natten.

Vädret har orsakat stora trafikproblem under dagen. På E4 mellan Luleå och Piteå har en plogbil under morgonen fått problem med påkörningar och köer som följd. Under perioder var vägen avstängd. Flera trafikolyckor till följd av ovädret har rapporterats runt om i landet.

I söder har vädret varit mildare, och temperaturen har legat på några plusgrader. Samtidigt har det blöta vädret också ställt till det i trafiken.

– Det ser ut att bli minusgrader i allmänhet och det är klart att när det ligger och pendlar såhär finns det risk att det blir halt på vägarna, säger Charlotta Eriksson.

Tidigare under dagen fanns farhågor om att det skulle komma upp till 20 centimeter nysnö. Det har nu besannats.

– När man tittar på hur mycket nederbörd som fallit är det uppe i de här nivåerna. Lokalt har det blivit mer än 20 centmeter på sina håll.

Uppgifter förekommer om en rekordvåg på uppemot 15 meter på Östersjön under natten. Värdet kommer från automatavläsning på en boj.

– Det är rådata från finska Meteorologiska Institutet som ännu inte är bekräftade, säger Jörgen Öberg, vakthavande oceanograf vid SMHI.

Skulle värdet senare bekräftas vid kontroll kan det vara den högsta våg som uppmätts i Östersjön.

De kraftiga vindarna har skapat incidenter. Tallinks fartyg Romantika på väg från Stockholm till Riga fick problem när blåsten slet loss en radarantenn som krossade fönster så vatten läckte in.

"Händelsen är under kontroll, det finns ingen fara för varken passagerare eller fartygets säkerhet", skriver Tallink i ett pressmeddelande.