Blivande försvarsminister: Ryssland största hotet mot USA

– Jag ser Ryssland som det främsta hotet mot USA sa James Mattis som svar på en öppen fråga.

Den pensionerade generalen, med decennier som aktiv militär bakom sig sa att han inte har något emot samarbete men att det är viktigt att vara realistisk om vad den ryske presidenten Vladimir Putin vill

– Vi måste inse att han försöker bryta sönder Nato och vi måste försvara oss tillsammans med våra allierade, sa Mattis som frågades ut med stor respekt av både republikaner och demokrater.

Senaten kommer att godkänna honom efter att ha ändrat en regel som krävde sju år som civil för att kunna bli försvarsminister.

Relationerna till Ryssland tar stor plats i utfrågningarna eftersom Donald Trump uttryckt beundran för Putins styrka och intellekt.

De amerikanska underrättelsemyndigheterna har dragit slutsatsen att den ryske presidenten direkt beordrat en kampanj i USA för att misskreditera valsystemet men Donald Trump har fram till helt nyligen avfärdat slutsatserna. Hans relation med säkerhetstjänsten är fortfarande ansträngd.

James Mattis försäkrade att han känner starkt förtroende för underrättelsorganisationerna och deras bedömningar.

– Jag har mycket starkt förtroende för underrättelsetjänsten, sa Mattis.

En liknande försäkran kom från Trumps förslag till ny chef för underrättelsemyndigheten CIA, Michael Pompeo, när han svarade på frågor i senaten.

– Den ryska inblandningen för att påverka amerikansk demokrati är uppenbar, sa Pompeo.

– Jag är mycket klarsynt om underrättelserapportens slutsatser. Det var en aggressiv handling från den högsta ledningen i Ryssland, fortsatte han.

Donald Trumps val som chef för alla underrättelsemyndigheterna, Director of National Intelligence, förre senatorn Dan Coats, är inte utfrågad än men är välkänd Rysslandshök och förbjöds att resa in i landet under sin tid i kongressen.