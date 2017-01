Ingen ännu misstänkt för mord på 16-åring

Vid busshållplatsen på Amiralsgatan i Malmö står några gravljus och brinner. En minnesvård över den 16-årige pojke som sköts där någon gång mellan klockan 18.30 och 19.00 i går kväll. Han dog av sina skador på sjukhuset.

– Han sysslade aldrig med kriminalitet eller något sådant. Det enda han hade gjort det är att röka en cigg, säger en ung kille som berättar att han var barndomskamrat med 16-åringen.

Sveriges Radio träffar honom på Rosengård. Han berättar att han pratade med sin kompis, bara en timme före mordet.

– Hur kunde han ens döda han? Han har en mamma och pappa. Hur kunde han döda han så lätt?

Sammanlagt har Malmöpolisen just nu omkring 80 utredningar som gäller mord och skottlossningar under det senaste året. Omkring 15 gäller mord. Något av dem kan visa sig vara dödsfall av annat skäl än mord. Mordet på 16-åringen sticker ut. Såvitt känt hade han ingen kriminell bakgrund. Det är därmed det andra mordet under det senaste året där en ung man, utan kriminell koppling mördats.

Polisen har sedan i går förhört några personer, men ingen är än så länge misstänkt för mordet på 16-åringen.

Under det senaste året har polisen gjort fler vapenbeslag i Malmö än tidigare, men tröskeln för att utöva våld har sänkts, säger Patrik Andersson som är kommissarie på underrättelseenheten på polisens Region Syd. Enligt honom är den stora förklaringen till våldsvågen i Malmö maktstrider om narkotikahandeln.

– Man vill ha herraväldet över narkotikahanteringen i vissa områden, på vissa platser och det i sin tur föranleder skottlossningar och skjutningar, säger Patrik Andersson.

Samtidigt blir polisens narkotikabekämpning lidande just på grund av alla mordutredningarna, som Malmöpolisen har svårt att bemanna fullt ut. Personal från gatulangningsgruppen får jobba i utredningarna om våldet istället.

– Vi är inte fler än vi är. Ska vi bemanna mordutredningarna, kräver det sin personal, konstaterar Patrik Andersson.