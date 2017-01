100 befaras ha omkommit i förlisning på Medelhavet

– Åtta kroppar har bärgats. Fyra människor har räddats, och de berättar att totalt 107 migranter befann sig ombord på båten, skriver den italienska kustbevakningen i ett uttalande.



Det var ett franskt militärfartyg, som under ett uppdrag för EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex undsatte de överlevande migranterna.



Frontex har skickat ett flygplan och den italienska marinen har skickat en helikopter för att delta i sökandet. Flera handelsfartyg i närheten har också styrt mot området.



Förlisningen inträffade på lördagen omkring fem mil utanför den libyska kusten. Det råder dåliga väderförhållanden i området, vilket försvårar sökningsarbetet.



Omkring 750 migranter har räddats av kustbevaknings- och militärfartyg liksom av besättningen på fiske- och handelsskepp på Medelhavet de senaste 24 timmarna. Sammanlagt tolv kroppar har bärgats, inklusive de döda från lördagens befarade massdrunkning.



Sedan EU under våren 2016 gjort en uppgörelse med Turkiet har inflödet av flyktingar och migranter över Egeiska havet till Grekland minskat kraftigt. I stället har den tidigare mest använda rutten över Medelhavet från Libyen åter blivit allt vanligare.



Enligt italienska uppgifter registrerades över 180 000 flyktingar och migranter i italienska hamnar under 2016 - 10 000 fler än under det tidigare rekordåret 2014.



Även antalet omkomna på Medelhavet var rekordstort förra året - 5 000, jämfört med 3 800 under året innan, enligt FN:s uppgifter.