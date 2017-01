Många skyndar sig till USA före Trumps tillträde

Vi går till fots rakt in i Mexiko från Guatemala utan att visa pass eller papper. En blomstrande gränshandel är just på väg att öppna med allt ifrån plastskor, filtar, smycken och färggranna underkläder. Här står män med sedelbuntar och växlar till pesos. Men vi ser inte en enda polis. Vi hämtar bilen och kör många mil in i Mexiko till en stad, där vi äter omelett och åker tillbaka igen. Ingen bryr sig.

Guatemala är ett transitland för centralamerikaner som vill till USA. Det finns tre korridorer upp genom landet och vidare genom Mexiko. Gränsen står vidöppen. Det finns ett tullkontor och en byggnad med ordet Migración.

Chefen för Guatemalas migrationskontor heter Victor Hugo Merida Reyes och är i 60-årsåldern. Han underkänner Trumps idé med en mur och säger att den inte kommer att stoppa någon.

– Nej, jag tror inte att murar stoppar. Människor tar sig ändå fram, säger kontorschefen.

Två miljoner guatemalaner är i USA, legalt eller illegalt. Många har tagit denna väg och vissa här säger att det är längre norrut i Mexiko som farorna kommer. Några killar som står på en parkering och vaktar bilar beskriver hur coyotes, smugglare, gör upp med migranter innan de kommer hit till La Mesia och att de tar bakvägar om så krävs.

– Det är mycket lätt att ta sig över gränsen, understryker en av killarna.

Men Donald Trumps ord om tuffare tag har också nått fram.

– Ja, det kommer att bli hårdare. Mer säkerhetsåtgärder, säger den unge mannen.