Man erkänner nattklubbsdåd

I ett direktsänt uttalande nu under förmiddagen bekräftade Istanbuls guvernör Vasip Şahin att den misstänkte gärningsmannen gripits och att han erkänt.

Han är en 34 årig uzbekisk medborgare som tränades i Afghanistan, inte i Syrien som tidigare uppgetts. Han talar fyra språk flytande och tros ha tagit sig in illegalt i Turkiet för ungefär ett år sedan, i januari 2016.

Under natten har mannens fingeravtryck matchats mot de som hittades på den nattklubb där han mördade 39 personer och skadade över 60 andra. Fingeravtrycken matchade.

Mannen gömde sig tillsammans med bland andra sin 4-årige son i en lägenhet i stadsdelen Esenyurt väster om centrala Istanbul. Lägenhetsinnehavaren har gripits liksom tre kvinnor som befann sig i lägenheten.

Polisen ska ha bevakat mannen i tre dygn innan de slog till, de ville först se vilka mannen kontaktade och umgicks med.

I bostaden hittades två skjutvapen, 197,000 dollar, som motsvarar ungefär 1,9 miljoner kronor och andra bevis för att mannen utförde dådet som han nu allså erkänt. Polisen vill ännu inte säga vilken typ av bevis det rör sig om.

Förhören med mannen kommer att fortsätta med målet att avslöja alla som kände till och var med att planera attacken på nyårsnatten.

Attacken skedde bara någon timme in på det nya året. Gärningsmannen sköt ihjäl två personer utanför nattklubben och inne i lokalen sköt han vilt omkring sig. Terrorgruppen som kallar sig Islamiska staten, IS har sagt sig ligga bakom dådet och Istanbuls guvernör bekräftar att gärningsmannen utförde attacken i IS namn och att han är en välutbildad terrorist.

Samtidigt som den 34 årige mannen greps igår slog polis till mot ytterligare fyra stadsdelar i Istanbul och grep ett okänt antal personer som misstänks vara medlemmar i en uzbekisk IS cell.

Över 2000 poliser har sedan nyårsnatten arbetat i jakten på den misstänkte, mängder med razzior har genomförts och hittills har 35 personer gripits i samband med utredningen av nattklubbsmassakern.