Assange redo för förhandling

Julian Assange har tidigare sagt att om visselblåsaren Chelsea Manning släpps fri är han beredd att påbörja förhandlingar med USA om att utlämnas. I går meddelade Barack Obama att Chelsea Mannings straff förkortas så att hon släpps fri i vår istället för efter de 35 år som hon dömdes till.

Per E Samuelson, som är Julian Assanges svenska advokat, talade med honom under natten och säger att han nu är beredd att tala med USA.

– Han är öppen för förhandlingar har han sagt. Han hoppas på att den nya administrationen under ledning av Trump kommer ta steget fullt ut och lägga ner förundersökningen i USA mot honom och göra klart att han är en fri man vad USA anbelangar, säger Per E Samuelson.

Chelsea Manning var underättelseseanalytiker i Irak och dömdes för att ha läckt en stor mängd hemliga dokument. Bland annat en uppmärksammad film som visade hur civila besköts från en helikopter.

Julian Assange är anklagad för våldtäkt i Sverige och den utredningen kommer inte påverkas av vad USA eventuellt gör. Lämnar han ambassaden kommer han gripas av brittisk polis och utlämnas till Sverige innan USA kommer in i bilden.

Men Per E Samuelson säger att allt hänger på om USA ger rätt garantier, inte hur utredningen i Sverige fortsätter.

– Då kan han åka till Sverige utan att riskera att hamna i ett amerikanskt fängelse. Vi är väl inte riktigt där än men vi hoppas på den utvecklingen. Samtidigt har jag noterat att i USA hörs det många kritiska röster mot Obamas beslut så än så länge vet vi inte vart det barkar hän.

Är han beredd att åka till USA även om det skulle innebära att ställas inför rätta?

– Ja det tror jag om han får de rätta signalerna från USA.

Enligt Per E Samuelson är Assange beredd att åka till Sverige och eventuellt ställas inför rätta om han får de garantier från USA som han kräver. Just nu väntar hans advokat på att få läsa förhöret som hölls med en åklagare från Ecuador. Den är nu under översättning.