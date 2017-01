Våldsamma strider i östra Syrien

IS har de senaste dagarna vunnit terräng och lyckats skära av den viktiga försörjningsleden mellan militärflygplatsen och stadskärnan rapporterar vår korrespondent.

Sedan i helgen har ljudet av automatvapen och fallande bomber varit vardagsljud för de omkring 100 000 invånarna i Deir Ezzor. Staden har varit belägrad av IS sedan 2015 men stadskärnan liksom militärflygplatsen har kontrolleras av regeringsstyrkor.

När IS i helgen påbörjade en omfattande offensiv tog de kontroll över landområdet mellan flygplatsen och staden, vilket innebär att regeringsstyrkorna inte längre kan skicka förstärkningar. Det har också blivit omöjligt att få fram leveranser av mat och andra förnödenheter. FN meddelade igår att man tillsvidare ställer in alla leveranser av förnödenheter på grund av de hårda striderna. Tidigare har FN använt flygplatsen att leverera förnödenheter från.

Den syriska armén har uppmanat alla som bor i staden att ta till vapen mot IS. Ryska och syriska stridsflygplan har genomfört många flygbombningar mot IS positioner de senaste dygnen. IS har satt eld på mängder med däck och olja för att försämra sikten för stridspiloterna. Hur många som dödats är oklart men de lägsta uppskattningarna talar om minst 150 dödsoffer, de flesta IS-krigare men också civila och syriska armésoldater.

Det kommer också uppgifter om att IS på tisdagskvällen brutalt mördade tio tillfångatagna soldater genom att köra över dem med stridsvagnar.

IS offensiv i Deir Ezzor tros ha varit möjlig efter att ett stort antal IS-krigare flytt Mosul i Irak, där IS är under hårt tryck, för att istället genomföra en omfattande offensiv i Syrien.

De närmaste dagarna kommer att bli avgörande för huruvida den syriska armén kan försvara staden och de omkring 100 000 civila eller om den om än tillfälligt ska falla under terroristernas kontroll.