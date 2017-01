Risk för militär konfrontation i Gambia

Den politiska och möjligen militära kampen om makten i Gambia har gått in i en ny fas. Trummorna på turiststranden har tystnat och de flesta turisterna flugit hem. Frågan är nu om president Yahya Jammeh kommer att ge med sig. I morgon är det tänkt att valvinnaren Adama Barrow ska sväras in som ny president, samtidigt som Jammeh infört undantagstillstånd.

– Vi gör allt i vår makt för att gambier som ska säkerställa ett maktskifte den 19 januari ser till att det blir så, sade Halifa Sallah, talesman för Adama Barrow vid en presskonferens.

Han kunde inte ge några omedelbara besked om ceremonin kommer hållas i huvudstaden Banjul eller inte.

Huvudstaden surrar av rykten just nu. Allt från att Barrow kommer sväras in på ambassaden i Dakar, grannlandet Senegals huvudstad, till att han kommer att flygas in med Senegals president Macky Sall i morgon.

Klart är att den regionala organisationen Ecowas menat allvar med sina hot om en militär intervention om inte Jammeh släpper ifrån sig makten. Senegalesiska trupper sägs stå beredda vid gränsområdena för att gå in i landet vid midnatt. Nigeria uppges har skickat 200 soldater och stridsflygplan till Dakar som en stödstyrka.

Mycket tyder nu på att att president Yahya Jammeh tid är över efter 22 år.

Halifa Sallah, Barrows talesman, önskar ett fredligt skifte men höjer samtidigt ett varningens finger.

– Nu när förhandlingarna har fallit samman så kan vi vänta oss alla möjligheter, och vi har sagt det, sade han.