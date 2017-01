P3 Guld sammanfattar musikåret 2016

I år hålls galan i Partille Arena utanför Göteborg. Musikfesten blir den 15:e i ordningen och direktsänds i P3 och SVT1. Tina Mehrafzoon är programledare.

– 2016 var ett bra år. Alla våra stora stjärnor släppte skivor som till exempel Veronica Maggio och Håkan Hellström. Kent tog farväl och så har vi de otroligt starka nykomlingarna som alla har skrivit, producerat och framfört sin musik själva i stora delar. Väldigt imponerande och bra att vi har den standarden i Sverige, säger Mehrafzoon.

Det är ett tajt schema och stor koncentration under repetitionerna i Partille Arena inför årets P3 Guld gala. Bildvinklar, ljus, ljud och manus nöts in. Alla de stora svenska artisterna under förra året finns på plats när priser som Guldmicken, årets låt, årets artist och årets grupp ska delas ut.

Nomineringarna är många. Bland andra Miriam Bryant, Laleh, Zara Larsson, Galantis och Tove Lo kan få pris.

I kategorin årets soul/hiphop är Parham från Göteborg nominerad. Han har också fått prestigeuppdraget att spela under kvällen.

– Jättekul, det är en riktigt bra produktion, det är riktigt stort. Jag har tagit med lite vänner på scen och maxat det med lite liveband, fast det är jag inte säker på att jag fick avslöja, säger han.

Allt om P3 Guld hittar du här