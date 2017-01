Svenska domstolar prövar allvarliga brott i Syrien

– Vad det betyder är ju att vi få domstolens syn på bevisvärdering när det gäller den här typen av brott, som ju är en bit ifrån själva gärningen, säger Agnetha Hilding Qvarnström, chefsåklagare på kammaren för säkerhetsmål.

– Sen får vi ju också, om det blir fällande dom, ett kvitto på vilket straffvärde det är. Om man tittar i lagen är det ju då max två års fängelse för normalbrottet, och det spelar ju roll för vilka åtgärder man anser sig kunna vidta under en utredning, säger hon.

Trots att det sedan 2010 varit straffbart att utbilda, rekrytera eller offentligt uppmana till terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet har det hittills aldrig prövats i svensk domstol. Men inom de närmaste veckorna hålls två rättegångar där både frågan om utbildning - och uppmaning ska prövas.

I ena fallet är en man misstänkt för att ha uppmanat personer på Facebook att skänka pengar till terrorstämplade grupper i Syrien, i det andra fallet misstänks en man ha gett sin son, som stred för en väpnad islamistisk grupp i Syrien, instruktioner om hur han skulle tillverka en sprängladdning för en attack mot ett fängelse i Aleppo. Båda nekar till brott.

– Det som är viktigt är att man nu får klargjort var gränserna går för den här lagstiftningen. Det som är olyckligt är ju att lagstiftningen är så otydlig och oklar i sin tillämpning att man inte riktigt kan förutse vad utgången kommer bli av de här rättegångarna. Men förhoppningsvis kommer vi väl få några svar inom en snar framtid om hur de här lagarna ska tillämpas, säger advokat Thomas Olsson som försvarar en av männen.

Den enda del av den här lagen som har prövats är det tillägg från förra året som gör det straffbart att resa för att begå terroristbrott eller annan särskilt allvarlig brottslighet.

I det enda fall som avgjorts friade Svea hovrätt en man som man bedömde skulle resa till Syrien för att ansluta sig till dåvarande Nusrafronten - men enligt domstolen innebar det inte att det var bevisat att han tänkte begå terroristbrott, där det ju också ska vara bevisat att brottet kan skada en stat och syftar till exempel till att skrämma en befolkning.

I de två åtalen nu står inte att männen ska ha uppmanat och utbildat för terroristbrott, utan för särskilt allvarlig brottslighet. Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström igen.

– En svårighet med lagen är ju att det är svårt att till fullo veta exakt vad det är för brott som är tänkt att utföras i slutänden, så det här är inte en helt enkel lag av det skälet.

Advokat Thomas Olsson anser att hela lagen är ineffektiv.

– Min uppfattning är ju att mycket av den här lagstiftningen inte är särskilt effektiv och är väldigt otydlig när det gäller vad den riktar sig mot, det den möjliggör är just olika former av övervakning, det vill säga att den innehåller en straffskala som gör det möjligt att använda tvångsmedel, typ avlyssning och andra former av övervakning, men däremot går den inte att tillämpa i praktiken.

– Det skulle vara intressant att se hur ofta man fått beviljat olika form av övervakningsmöjligheter med hjälp av den här lagen i jämförelse då med hur många fall som prövats i domstol, säger Thomas Olsson.