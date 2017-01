Tidigare vd anhållen för marknadsmissbruk

– Det är ett bolag som är unikt på olika sätt. Det är ett bolag som i princip har varit på väg att gå under flera gånger, men rest sig. De senaste åren har de utvecklats enormt, från i princip ingen omsättning alls till miljardomsättning på väldigt kort tid, säger Karolina Palutko, författare till boken ”Fingerprint – the story”.



I ett pressmeddelande skriver Ekobrottsmyndigheten att man under morgonen genomfört husrannsakningar och att två personer har frihetsberövats med koppling till ärendet.

Den misstänkte Johan Carlström lämnade sin anställning i Fingerprint(med huvudkontor i Göteborg) i oktober i fjol. Han kvarstod dock som huvudägare av bolaget och när han avslutade anställningen fick han med sig tre årslöner, nästan 11 miljoner kronor, i avgångsvederlag. Anledningen till det stora beloppet var, enligt företaget, att Carlström varit åtta år i företaget och hade "bidragit starkt till dess framgångar".



Förundersökningen inleddes den 12 december förra året. Detta efter att värdepappersinstitut uppmärksammat omfattande försäljningar av aktier i Fingerprint före vinstvarningen från bolaget, som meddelades den 8 december 2016.

– Där det finns pengar att tjäna, där uppstår ofta det här pengabegäret. Saftiga löner och bonusar räcker inte alltid och så tar den här känslan av att tjäna pengar över, säger Karolina Palutko.



Enligt Günther Mårder, vd för Företagarna, har antalet anmälningar om insiderbrott som har kommit in till Ekobrottsmyndigheten ökat den senaste femårsperioden. Samtidigt är det få fall som leder till en fällande dom.



– De flesta av de här fallen flyger under radarn för att personerna i fråga inte är offentliga och det saknar nyhetsvärde. Den dom som oftast faller är att man får betala böter, säger Günther Mårder.



Fingerprint har under förmiddagen rasat på Stockholmsbörsen. Kort efter beskedet rasade aktien med över sex procent.