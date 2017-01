Fler dör i drunkningsolyckor

– Under fjolåret drunknade 20 människor i Sverige i samband med olyckor på isen. Det var 16 fler än året innan, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för säkerhet på Svenska livräddningssällskapet.



– Vad man kan se av olyckorna generellt, isolyckorna, så är det faktiskt relativ vana åkare vad man kan se och vad man kan utreda från det man vet som har gått igenom, säger han.

Sju av isolyckorna skedde i samband med fiske och sex av olyckorna inträffade under skridskoåkning.



Samtliga av de 20 omkomna är män och hälften var 70 år eller äldre. Vad ökningen beror på ska analyseras vidare.



Vad gäller just ökade dödsolyckor vid is så behöver inte orsaken vara bristande simkunskap tror Mikael Olausson.

– När man väl hamnar i vaken så är det väldigt svårt att ta sig upp själv och man är nästan beroende av att ha någon hjälp.



Så det här är många ensamolyckor?



– Så skulle vi tolka det, säger han.

Under de senaste tio åren har de totala antalet drunkningsolyckor i Sverige i snitt drabbat runt 100 personer per år. Men under de se senaste fyra åren har antalet dödsolyckor ökat efter att ha varit rekordlåga år 2010.

– Det här är svåranalyserat. Det kan ha att göra med exponering såklart. Att vi kanske är ute mer och rör oss nu. Det kan också ha att göra med att simkunnigheten i vissa delar har sjunkit, och framförallt då i vissa delar av landet.



– Men det är svårt att peka ut någon enskild faktor i det här.

Får denna ökande trend Svenska Livräddningssällskapet att nu vidta några åtgärder?

– Vår vision och mission är viktigare än någonsin, att faktiskt föra talan för att vi vill ha ett drunkningsfritt Sverige. Vårt arbete blir viktigare helt enkelt och motiveras ännu starkare.