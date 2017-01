Trump väntas omförhandla frihandelsavtal

Enligt CNBC kommer Donald Trump att underteckna en exekutiv order på måndagen om att omförhandla Nafta, frihandelsavtalet med Kanada och Mexiko. Nafta trädde i kraft 1994, och Trump har under valkampanjen flera gånger lovat att riva upp avtalet.

Enligt bedömare som CNBC pratat med gjorde frihandelsavtalet att USA:s export till de båda länderna ökade med 258 procent. Trots detta har Donald Trump kallat Nafta för "en av de sämsta affärerna någonsin".

I will renegotiate NAFTA. If I can’t make a great deal, we’re going to tear it up. We’re going to get this economy running again. #Debate