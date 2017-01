Carlströms advokat: "Övertygad om att inget fel har begåtts"

– Han har, utan att jag kan gå in på detaljer, lämnat tydliga och klara besked. Jag är alldeles övertygad om att inget fel alls har begåtts utan att det här handlar om ett misstag från Ekobrottsmyndighetens sida, säger hans advokat Per E Samuelsson.



Hur ser han på att vara frihetsberövad?



– Han är upprörd och tycker att han får en alldeles för orättvis och omild behandling, både av Ekobrottsmyndigheten och i massmedia. Han uppfattar det som att han är utsatt av en förföljelse från medias sida. Vissa personer tycker väldigt illa om honom. Så ser han på det. Han är förbittrad men har samlat sig och har lämnat väldigt klara och tydliga besked som gör mig övertygad om att ingenting brottsligt har hänt.



Kan du säga något mer om de här beskeden som Johan Carlström har lämnat?



– Ja, det skulle jag ju kunna göra, men jag väljer att inte gå in på detalj av olika skäl. Framförallt för att polis och åklagare ska få utreda saker och ting i sin egen takt.



Han misstänks ju för marknadsmissbruk. Hur ställer han sig till de anklagelserna?



– Han förnekar brott och har lämnat klara och tydliga besked, lugnande besked, om hur den här affären har gått till. Jag ser inte framför mig att något fel har begåtts, över huvud taget.



Men han är ändå frihetsberövad?



– Ja, han är anhållen för stunden men jag tror att det kommer att hävas ganska omgående, säger den misstänktes advokat Per E Samuelsson.