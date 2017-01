Hamas bygger nya tunnlar och griper kritiker

Hamas har bland annat gripit en av sina mest osannolika kritiker, komikern och musikern Adel Meshwakhi, efter att också han protesterat mot elbristen.

Meshwakhi har varit en sensation i Gaza sedan i somras, det är inte många som tycker att han sjunger bra. Men han är så corny att unga Gazabor vrider sig av skratt åt hans nonsenslåter om elbrist, kattungar eller den om byxorna – bantalon: äh, men snacka inte med mig i dag, jag är på dåligt humör och en har smugit sig in under min skjorta och var är mina brallor, bantalon?

Meshwakhi var ett helt opolitiskt youtubefenomen tills han plötsligt för exakt två veckor sedan la upp en video där han skriker åt Hamas, ge oss elektricitet.

Videon börjar med orden: något av det vackraste som finns på jorden är att kunna säga sanningen rakt i ansiktet på en förtryckande kung - och sen kommer tiraden om elbristen i Gaza där han verkar ge Hamas hela skulden. 363 000 personer har sett videon och Adel Meshwakhi greps den elfte januari, han sitter ännu häktad.

Det är många som är medskyldiga till att Gazaborna bara haft fyra timmar el per dygn de senaste veckorna, men i Gaza har vreden riktats mot Hamas

Med ytterst ovanliga demonstrationer som samlat tusentals trots de risker som är förknippade med att protestera mot Hamas. Och Hamas polis har svarat med att skjuta i luften och misshandla demonstranter med batong, bland annat en fotograf från AFP som blödande fick föras till sjukhus.

Samtidigt fortsätter Hamas att bygga ut sitt nätverk av militära tunnlar för att kunna infiltrera in i Israel. Flera tunnlar har kollapsat, under förra året dödades 22 ånga män under grävandet av dessa tunnlar, ett känsligt ämne som Hamas inte talar om öppet.

Ett litet smakprov på hur pass känsligt Hamas är för kritik, fick jag själv när jag åkte hem till mamman till den 20-åring som dödades i fredags när han arbetade i en av de nya tunnlar Hamas gräver.

Efter att ha intervjuat mamman och systern, hindrades jag från att lämna hemmet av en man som dök upp och sa sig tillhöra Hamas underrättelsetjänst. Jag släpptes först efter att jag raderat ljudfilerna med de kvinnliga släktingarna till 20-åringen som dog i tunnelkollapsen.