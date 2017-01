Brexit-besked väntas från högsta domstolen

Nu avgörs om parlamentet också får tycka till om själva utträdesansökan.

Besked väntas i dag då britternas högsta domstol säger sitt om det överklagande som premiärminister Theresa May och hennes regering gjorde i höstas. Då hade en lägre instans överraskande förklarat att regeringen måste ta vägen via parlamentet innan man lämnar in sin formella utträdesansökan ur EU.

May anser i stället att beslutet är ett så kallat "kungligt privilegium" (Royal Prerogative), att folket inte behöver tillfrågas och att beslutet ligger hos regeringen.

Om högsta domstolen går på den linjen ligger vägen öppen för May att som planerat rycka i utträdessnöret i mars och aktivera Lissabonfördragets artikel 50, där det stipuleras hur det går till när ett land vill lämna unionen.

Om May först måste gå via parlamentet kan hela processen i stället komma att försenas. Däremot tror få bedömare att parlamentet skulle våga försöka stoppa hela utträdet, även om många ledamöter är kritiska.

– Landet röstade för att lämna Europeiska unionen i en folkomröstning fastslagen i parlamentariska beslut. Regeringen är fast besluten om att respektera resultatet i folkomröstningen, sade Liam Fox, minister för internationell handel, direkt efter det tidigare domstolsutslaget i höstas.