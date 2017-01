Klartecken för storskaliga ålderstester

– Det är svårt att säga om vi är nöjda med det, vi vet fortfarande inte behovet, säger Ann Lemne.



– Men utifrån att det här inte är någonting som gjorts i större skala tidigare så är vi nöjda med att det ändå finns möjlighet att göra 500 undersökningar av respektive metod i varje region månadsvis.

Mycket har förändrats det senaste året. Antalet ensamkommande som söker asyl och som oftast inte kan styrka sin ålder med någon Id-handling har hunnit minska från knappt 36 000 under 2015 till 2200 förra året.



Men det betyder inte att ålderstesterna är onödiga.



Just nu finns det en bit över 19 000 ensamkommande som uppgett att de är under 18 som väntar på asylbesked.

En hel del av dem och bland de få som kommer nu, kan behöva få sin ålder testad medicinskt.



Sammanlagt under det här året kan det bli aktuellt med 3000 till 14 000 ålderstester, bland annat beroende på vilka uppgifter som kommer fram i de olika ärendena som Migrationsverket utreder.

Ålderstesterna har kritiserats av läkare för att inte vara tillräckligt exakta.

Samtidigt är en av anledningarna till att ett system nu kommer på plats oro för att personer som i själva verket är vuxna placeras på boenden för barn.



Men på senare tid har det också kommit upp en diskussion om behovet av fungerande åldersbedömningar i samband med att Migrationsverket inte sällan skriver upp åldern när den ensamkommande inte kan bevisa att denne är under 18.

Nu är Rättsmedicinalverkets upphandling klar.

Fyra olika aktörer kommer kunna göra minst 500 ålderstester på 17 mottagningar runtom i landets regioner.

Mottagningarna erbjuder tandmognadsbedömning respektive undersökning av knäled.

– Vi har fått vad vi tror är en relativt god täckning över landet, säger Ann Lemne, projektledare på Rättsmedicinalverket.