– Jag inför nya granskningar för att hålla radikala islamistiska terrorister borta från USA. Vi vill bara släppa in dem som vill stötta vårt land och som djupt älskar vårt folk, sade Donald Trump när han skrivit under presidentordern.



Den nya ordern från Trump skrevs under i samband med en ceremoni på försvarshögkvarteret Pentagon när James Mattis svors in som försvarsminister.

– Det här är stora grejer ("big stuff"), sade Trump om granskningen.