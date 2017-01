Trump stoppar flyktingar

Beslutet har enligt presidenten tagits för att hålla vad han kallar radikala islamiska terrorister ute ur landet.

– Vi vill inte ha dem här, sa Donald Trump ögonblicken innan han skrev under presidentdekretet och syftande på de människor han anser vara ett hot mot USA.

Beslutet innebär att Trump infört ett förbud mot att ta emot flyktingar från Syrien, förbudet gäller på obestämd tid framöver, samtidigt stoppas flyktingmottagandet generellt i 120 dagar så att myndigheterna i landet ska utveckla nya metoder och tillvägagångsätt för att utreda och screena flyktingar.

Tanken är att man "ska säkerställa att de som beviljas flyktingstatus inte utgör ett hot för säkerheten i USA". Kristna och andra minoritereter i Mellanöstern som säker asyl i landet ska däremot prioriteras i framtiden enligt presidenten.

Trump stoppar också all form av invandring och besök från Iran, Irak, Syrien, Somalia, Sudan och Libyen under minst 90 dagar. Genom att göra de här förändringarna lever Trump delvis upp till valöftet om att förbjuda muslimer att komma in i landet.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig, demokraternas ledare i senaten Chuck Chumer sa att frihetsgudinnan fäller tårar, nobelpristagern Malala Yousef hävdade att Trump stänger dörren till barn, mammor och pappor som flyr våld och krig, människorättsorganisationer beskriver beslutet som ett sätt att diskriminera mot muslimer.

Trump själv menar att han vill vara säker på att man inte släpper in det hot som USAs soldater slåss mot i andra länder, vi vill bara låta de komma in som stödjer vårt land och som älskar vårt folk.