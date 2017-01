USA:s inreseförbud väcker stor oro

– Jag känner mig gråtfärdig. Det känns väldigt orättvist och onödigt och jag förstår inte varför det ska behöva vara så här, säger "Naz", som inte vill uppge sitt riktiga namn av rädsla för att bli hotad.

Hon kom till Sverige som nioåring men bor sedan lite mer än sex år tillbaka i New York där hon arbetar som forskare på universitetet. Hon har svenskt och iranskt pass, men är inte amerikansk medborgare.

– Det betyder att jag inte kan lämna landet på tre månader minst och efter det vet jag inte vad som kommer hända.

Hon hade planerat att snart hälsa på sin mamma som bor i Sverige, men den resan blir inte av nu. Och hon säger sig känna många som är i samma situation.

En av hennes bekanta satt i ett flygplan på väg till USA just i det ögonblick som Donald Trump skrev under beslutet om inreseförbud. När han landade togs han in till förhör av gränspolisen som höll kvar honom i fem timmar.

– De satte handklovar på honom och frågade honom om allt, kollade på hans sociala medier för att se vad han hade för politiska åsikter. Han fick till slut komma in men det här är en person har ett liv här. Han har bott här i mer än 10 år, säger "Naz".