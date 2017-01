Liten seger över presidentdekret

En amerikansk federal domare stoppade i natt avvisningar av de migranter som hållits kvar på amerikanska flygplatser till följd av Donald Trumps presidentorder neka människor från sju huvudsakligen muslimska länder, Syrien, Irak, Iran, Libyen, Sudan, Jemen, Somalia . Trumps beslut möttes av starka reaktioner igår över hela världen.

Den federala domarens beslut att stoppa avvisningarna berör mellan 100 och 200 personer som anlänt till USA men hållits kvar på flygplatsen, de kommer nu inte att deporteras. Och det beskrivs av människorättsorganisationer som en seger över ett presidentdekret som de anser strider mot den amerikanska konstitutionen och amerikanska värderingar.

Donald Trumps beslut ledde igår till kaotiska scener och stor förvirring på flygplatser i USA och Mellanöstern. Resenärer i Kairo med giltiga visum hindrades från att gå ombord på plan på väg till USA. Det rådde förtvivlan bland Irakier som riskerat sina liv som översättare åt amerikanska soldater och syrier om hoppats på ett nytt liv i USA.

Och en överrumplad omvärld reagerade med en blandning av vrede och chock. Detta kommer inte att göra Amerika stort, utan litet och elakt, sa Norges Jan Egeland. Iran hotade med att svara med samma medel - att porta amerikaner från inresa i Iran - och kallade Trumps beslut en gåva till alla extremister.

Medan beslutets syfte är att skydda USA från terror, konstaterade flera terrorexperter att risken för terrorattacker snarare kan komma att öka. Många har också ifrågasatt varför Saudiarabien inte fanns med bland de sju länderna, trots att en majoritet av terroriterna den 11 september var Saudier och trots att den saudiska wahhabitiska tolkningen av Islam ofta pekas ut som en inspiratioskälla för terrorister och extremister.

Medan demonstranter protesterade utanför JFK-flygplatsen i New York, mot det många kallar Muslimförbudet, sa Donald Trump själv att förbudet fungerar utmärkt:

– It's working out very nicely, you see it in the airports, you see it all over, its working out very nicely and we are going to have a very strict ban and extreme vetting, which we should have had in this country for many years.