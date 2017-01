Press på Theresa May efter Trumps utspel

I förra veckan blev Theresa May den första utländska ledaren som besökte Donald Trump, efter att han tillträtt som president.

Besöket beskrevs i övervägande positiva termer här i Storbritannien.

Bland annat utmålades det som positivt, att May sa, att Donald Trump står till 100 procent bakom försvarsalliansen Nato.

Och inte minst, att Trump under den gemensamma presskonferensen förklarade, att hans försvarsminister James Mattis inte tror på tortyr som förhörsmetod, och då kommer hans åsikt att gälla, inte Trumps.

Theresa May berättade samtidigt att hon inbjudit den amerikanske presidenten till ett fullt statsbesök i Storbritannien, inklusive middag med drottning Elisabeth.

Nya amerikanska presidenter brukar få vänta ett par år innan det är dags för statsbesök i Storbritannien.



Men så kom då lördagens besked från Donald Trump, att medborgare från sju muslimska länder tills vidare stoppas från att komma in i USA, oavsett om de har visum eller till och med arbetstillstånd redan i USA.



Och sedan i går riktas en storm av kritik mot Theresa May.



Dels för att hon var senare än de flera andra Europeiska ledare med att ta avstånd från beslutet, men också för att hon varit alltför undfallande för Trump i sin ambition att försöka få till stånd ett handelsavtal med USA så snart som möjligt efter att landet lämnat EU.



Kritiken kommer från samtliga oppositionspartier, men också inifrån hennes eget parti, konservativa Tories.



Den konservativa parlamentarikern Sarh Wollaston skriver i dag i tidningen The Guardian, att bilden av Trump som håller Theresa May i handen, ger en besvärande bild av en infantilisering av en stark politisk ledare.

Hon kritiserar också starkt inbjudan till ett så snabbt statsbesök.



Utrikesminister Boris Johnson ska i eftermiddag inför parlamentet förklara regeringens inställning, för att försöka ljuta olja på vågorna inför morgondagens parlamentsdebatt om Brexit.