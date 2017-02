Misslyckat samtal mellan Australien och USA

I dagens Washington Post beskrivs hur Trump sagt att samtalet var det absolut värsta han hade den dagen.

Och det som triggade Trump till den beskrivningen är det avtal där Obama lovade ta emot australiska båtflyktingar.



Om avtalet gäller eller ej är ännu inte helt klar, även om Malcom Turbull hävdar det.



– I går morse bekräftade Vita husets talesperson att avtalet gäller och idag har även USA:s ambassad i Australien gjort detsamma, sa Malcom Turnbull till en lokal radiostation.



Men Donald Trump visade en helt annan inställning i det twitter han skickade ut i natt:

"Tro't eller ej? Obamas regering gick med på att ta emot tusentals illegala immigranter från Australien. Varför? Jag måste noga studera denna dumma överenskommelse!"

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!