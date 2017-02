Hur ska EU förhålla sig till Trump?

Och där råder delade meningar. Österrikes förbundskansler Christian Kern sa idag att han inte vet vad han ska tro om den nye amerikanske presidenten.

--Det är blandade känslor för det vi hittills har sett av Donald Trumps politik inger oro, sa Österrikes förbundskansler Kristian Kern.

Inför dagens möte hade EU:s ordförande Donald Tusk skickat ett brev till sina europeiska kollegor där han manar till enighet och pekar ut den nya amerikanska regeringen som ett hot mot Europa.

Under lunchen ska stats- och regeringscheferna diskutera EU:s förhållande till USA. Och Storbrittaniens prremiärminister Theresa May väntas redoglra för sitt möte med Donald Trump i Washington förra veckan. May har sagt sig vilja vara en brobyggare mellan EU och USA, t ex när det gäller försvarsalliansen Nato, men direkt efter mays besök i USA utfärde Trump flyktingstopp och införde inreseförbud för medborgare i sju muslimska länder, vilket inte togs väl emot inom EU, och relationerna mellan Theresa May och övriga EU-ledare är frostiga.

Samtidigt har flera EU-länder med Ungern uttryckt förståelse för den amerikanska regeringens nya hårdare linje mot flyktingar, och det finns en växande oro inom EU för att unionen ska splittras.

Frankrikes president Francois Hollande varnade EU-länderna för att solospela och göra upp bilateralt med den nya amerikanska regeringen.

– Europeerna måste hålla ihop och definiera sin framtid tillsammans, sa Hollande.

Men risken är uppenbar att lunchdisskussionen om Trump blir lång och hetsig, och att EU återigen inte klarar av att visa upp en enad front utåt.