Donald Trump diskuterades på EU-mötet

Och EU:s ordförande förklarade som flera gånger tidigare att det riktiga hotet mot EU är om EU:s medlemsländer inte kan stå enade inför dom utmaningar som finns.

En annan fråga som diskuterats under dagen är den överenskommelse som träffats när det gäller flyktingar och migranter som kommer in i EU via Libyen, allt för att till exempel den libyska kustbevakningen ska kontrollera gränserna och därmed upptäcka flyktingsmugglare.

Å andra sidan ska flyktingar och migranter som finns ombord på dom här båtarna skickas tillbaka till Libyen, och då har också EU lovat med stöd till bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR och flyktingorganisation IOM för att dom ska hjälpa dom flyktingar och migranter som finns i Libyen.

Statsminister Stefan Löfven är nöjd med överenskommelsen.

– Det var en stor samstämmighet om att det är klart att det är en osäkrare tid. Samtidigt har vi all anledning att söka en bra dialog och ett samarbete med USA. Det finns så många gemensamma intressen att bevaka, säger Stefan Löfven.

Vilka utmaningar finns det i samtalet mellan USA och EU?

– En fråga är frihandel, där USA nu säger att de ser helt annorlunda på frihandel än vad de gjort förut. Medan vi menar att frihandel i grunden är något bra, säger statsministern.