Inresestoppet stoppat av domare

Beslutet väntas genast överklagas av Trumps stab.



Det var delstaten Washington som tog frågan till federal domstol med stöd av Minnesota.

– Det stoppar presidentordern direkt, säger delstatens justitieminister Bob Ferguson, Demokraterna, och tillägger att han förväntar sig att den federala regeringen ska följa domslutet.



Under dagen har även en federal domare i Boston gått emot Trumps inresestopp, men domarbeslutet i Seattle beskrivs som bredare.



I Virginia har en federal domare beordrat Vita huset att ta fram en lista på alla människor som hindrats att komma in i landet efter de nya reglerna.



Trump-administrationen har sagt att visumstoppet handlar om nationell säkerhet, medan kritiker menar att det handlat om att peka ut människor baserat på religion vilket är ett brott mot USA:s grundlag. De länder som drabbats av visumstoppet, under 90 dagar, är Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.



Sedan Trump skrev på presidentordern har det rått stor osäkerhet om vad som gällt, bland annat för människor med redan giltiga visum och arbetstillstånd, så kallade green cards, och vissa sådana fall har också tagits till domstol i vissa delstater.



Under fredagen kom departementet för inrikes säkerhet med ytterligare ett förtydligare om vad som gäller. Det finns inga planer på att lägga till fler länder på listan. Reglerna gäller heller inte personer med permanent uppehållstillstånd i USA, eller personer med green card, eller vissa andra, som exempelvis har hjälpt den amerikanska militären.



Reglerna har lett till omfattande protester, både från människor i USA och internationellt, från näringslivet såväl från världsledare.



Även allt flyktingmottagande i USA har stoppats tillfälligt.



Inledningsvis rådde också förvirring om vad som gällde för resande med dubbelt medborgarskap, exempelvis svenskar även med annat pass, men USA har meddelat att de kommer att släppas in i landet, även om de kommer från något av de sju länderna som omfattas av det tillfälliga visumstoppet.