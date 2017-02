Domstol avvisar Trumps begäran om inreseförbud

En federal domare stoppade i fredags Trumps order med hänvisning till att den kan strida mot konstitutionen, och det var det stoppet som justitiedepartementet omedelbart ville ändra på och överklagade till appellationsdomstolen, men den avvisar alltså den begäran.

Domstolen har bett båda sidor att först presentera sina juridiska argument innan den går vidare med behandling av ärendet.

Men Donald Trump tänker inte backa från beslutet att invånare från vissa länder ska kunna nekas inresa i USA, trots att en domare har stoppat hans presidentorder.

Trump kallar stoppet "löjligt" och justitiedepartementet har överklagat.

Regeringen hävdar i sitt överklagande att domslutet utgör ett omedelbart hot mot allmänheten och underkänner presidentens förmåga att värna om rikets säkerhet.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!