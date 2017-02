Demonstrant i Rumänien: Jag gör det för mina barnbarns skull

I huvudstaden Bukarest samlades i går kväll omkring 200 000 människor till den kanske största demonstrationen som landet sett sedan kommunistdiktaturens fall 1989.

"Tjuvar, tjuvar" ropade människor i kör ut över Segertorget framför regeringsbyggnaden i Bukarest sent igår kväll.

Många höll rumänska flaggor i händerna eller plakat med texter riktade mot regeringen som under ett extrainkallat möte under söndagen försökte få ett slut på den kris som man själv utlöst för snart en vecka sedan.

Regeringen beslutade då, sent på kvällen, under ledning av premiärminister Sorin Grindeanu att genom en så kallad undantagsförordning i praktiken avkriminalisera vissa former av maktmissbruk.

En lagändring som många menar skulle hjälpa bland annat ledaren för det regerande socialdemokratiska partiet, Liviu Dragnea, undan åtal.

– Som tjuvar, mitt i natten, drev de igenom det här säger Roxana Penku som serverar te och chokladbitar till demonstranterna i februarikvällen.

Pensionären Areta Costea tar en kopp te och minns demonstrationerna mot diktatorn Nicolae Ceausescu revolutionshösten 1989.

Då gick hon ut med sina barn. Nu, säger hon, gör jag det här för mina barnbarns skull.

Även om regeringen igår backade från sitt kritiserade beslut tänker man ändå gå vidare med lagförslaget men nu ta det till omröstning i parlamentet där man sedan valet i december har egen majoritet.

Enligt regeringen är lagändringen nödvändig och ett sätt att tillsammans med en planerad amnesti för fångar komma åt problemet med landets överfulla fängelser.

Men flera tunga instanser, som Rumäniens riksåklagare, menar istället att förändringarna skulle innebära ett stort steg bakåt för kampen mot den utbredda korruptionen i landet.

Kritik har också hörts från EU och från flera västambassader i Bukarest.

Och demonstrationerna väntas fortsätta.

– Den här lagen är så skrämmande att den har fått människor här i Rumänien att vakna upp, säger företagaren och Bukarestbon Ana Marica.