Hot mot poliser och tjänstemän har ökat

– Jag upplever att det har ökat. Jag ser det nationellt att arten på hoten, det märker jag har ändrats under senare år. På så sätt att att man vill tysta polisen, göra polisen rädd för att passivisera oss och det är något som inte får slå rot. Det hotar demokratin, säger Emma Cronberg.

Lisa Sannervik, pressansvarig på polisen region mitt, kan inte utesluta att händelsen har en koppling till polischefens arbetsuppgifter på Uppsala polisen.



Men det är ingenting hon kan vidare gå in på utan hänvisar till den utredning som pågår just nu och som handlar om motivet bakom explosionen.

– Det kan vi i nuläget inte spekulera kring. Just nu kan vi inte utesluta att det finns en koppling med den här personens arbete och det motiv som finns till den här detonationen. Just nu jobbar vi med att ta reda på vad som är motivet till det här brottet, säger hon.



Hon vill inte gå in på polischefens situation innan explosionen inträffade eller om han varit utsatt för tidigare hot. Det skulle bara förstöra utredningen, säger hon. Men hon uppmanar allmänheten att komma in med tips som kan föra utredningen framåt.

– Vad som är viktigt för polisen i det här utredningsskedet är att få in tips och iakttagelser nära brottsplatsen. Vi är mycket angelägna att komma i kontakt med personer som vet mer om händelsen, avslutar Lisa Sannervik, pressansvarig på polisen region mitt.