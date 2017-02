Hundratals gripna i räder mot IS i Turkiet

Turkiet har drabbats av flera attacker som terrorgruppen IS anklagas för att ha planerat. Senast under nyårsnatten när 39 nattklubbsbesökare i Istanbul dödades.



Terrorgruppen har sedan dess lagt upp ny propaganda på internet med nya hot men också nya försök att rekrytera medlemmar.



De turkiska myndigheterna inledde därför för drygt en vecka sedan en omfattande offensiv för att gripa misstänkta IS medlemmar, polisen har särskilt riktat in sig mot personer med kontakter i Syrien och Irak.



De allra flesta gripna har gripits i gränstrakterna mot Syrien men tillslag har också gjorts i centrala Turkiet, i Izmir vid kusten och i Istanbul och Ankara.



De gripna misstänks ha försökt värva nya medlemmar men flera tros också ha planerat nya terrordåd i Turkiet. Enligt turkisk media som citerar poliskällor ska några ha planerat vad som beskrivs som en omfattande attack.

Polisen ska vid tillslagen ha beslagtagit vapen, kontanter, dokumument och digitalt material.

Turkiet och IS är numera i öppet krig.



Inte minst efter flera terrordåd och efter att Turkiet gått in i Syrien där hårda strider just nu utspelar sig kring den IS kontrollerade staden al Bab i Aleppoprovinsen.



Förutom räderna mot IS-medlemmar har flera hundra med påstådd PKK-anknytning och samröre med den terrorstämplade Gülenrörelsen gripits under helgens offensiv i Turkiet.