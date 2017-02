Människor skyndar att resa till USA

I går väntade Melika Esmaeili nervöst på sina föräldrar från Iran på Dullesflygplatsen utanför huvudstaden Washington.

– Jag är så nervös, sa Melika Esmaeili, som pratade med sin faster i Teheran i telefon samtidigt.



– Ja de har landat, nej jag vet inte om de har klarat sig igenom, meddelade hon fastern.



– Allt är så förvirrande om Trumps order och hur det ska gå, svarade hon mig.



Melika Esmaeilis föräldrar hade tänkt komma senare, men köpte nya biljetter för att hinna in i USA om möjligheten skulle stängas igen. Under hela tiden tittar Melika mot dörren, där hon står vid utgångens avspärrningar.



Föräldrarna kom in utan problem och de har vagnar med fyra väskor var för de tänker stanna i tre månader, säger dottern. Två månader ska de stanna säger maken Ali Yahyavei, lika glad han. Han tycker att inreseförbudet är illa genomtänkt och är glad att det stoppades av en domare i Seattle. De vill väl visa väljarna att de håller sina löften, konstaterar han.



Både han och hustrun har arbets- och uppehållstillstånd i USA, green card, och det har inte varit några problem hittills att hälsa på släktingar i Iran, men nu kanske vi måste tänka om, säger han.



Alla är glada över att allt har gått bra och att de kan träffas, säger Melika Esmaeili och fastern från Teheran ringer igen.



– Jag är så glad, det är otroligt, säger Melika Esmaeili med armarna om sin mor.